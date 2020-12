Über 71.000 Corona-Tote in Italien

Am Tag des Starts der europaweiten Impfkampagne ist die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien wieder leicht gestiegen. Am Sonntag haben die Behörden von 305 Personen berichtet, die neu an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es 261 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 71.925.