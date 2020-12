Zum zweiten Mal in Serie wurde der 17-jährige Fußacher Oluwatosin Ayodeji zu Österreichs Nachwuchsleichtathlet des Jahres gewählt. Ob diese Auszeichnung den EYOF-Goldmedaillengewinner von 2019 zusätzlich beflügelt, wird sich am Donnerstag zeigen. Da bestreitet Tosin in Dornbirn seinen ersten Wettkampf nach überstandener Muskelverletzung.