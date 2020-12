Zusammen mit drei Freunden (14, 16, 17) stibitzte sich der Jugendliche (16) am Sonntag in Eugendorf die Autoschlüssel seines Vaters. Gegen 22.20 Uhr starteten die vier ihre Spritztour. Am Steuer: Der 16-Jährige. Doch weil der junge PS-Junkie zu schnell unterwegs war, kam er von der Straße ab, querte eine Wiese und landete in einem Graben. Die vier Jugendlichen versuchten zu flüchten, doch eine Polizeistreife war bereits auf sie aufmerksam geworden. Der 16 Jährige wird wegen mehrerer Delikte bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung angezeigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.