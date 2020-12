Familie an Corona erkrankt

Im Herbst machte Dwayne Johnson seine Coronavirus-Infektion öffentlich. In einem emotionalen Video sprach der Schauspieler darüber, dass nicht nur er, sondern seine ganze Familie erkrankt waren. „Ich wünschte, nur ich wäre positiv getestet worden, aber es war meine gesamte Familie. Es war ein echter Schlag in die Magengrube“, gab er damals zu und forderte seine Fans auf: „Tragt eure Masken!“