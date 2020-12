Während für große Skigebiete im Westen des Landes Massenabfertigung in der Hauptsaison zum Tagesgeschäft gehört, kam es am Wochenende in vielen kleinen Wintersportregionen wegen des Besucherandrangs hingegen zu einem veritablen Kollaps, so etwa in den Skigebieten Hinterstoder, Wurzeralm und Kasberg in Oberösterreich, in verschiedenen steirischen Destinationen, dem Bodental in Kärnten und vor allem im Süden Niederösterreichs.