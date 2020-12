Das ist nicht etwa der Stoff, aus dem die österreichische Top-Designerin Marina Hoermanseder ihre Couture schneidert, sondern jener, aus dem die Essenz ihres Lebens gestrickt ist. Ins neue Jahr wird die in Berlin lebende Wienerin als frischgebackene Mutter ihrer gesunden Tochter Lotti starten. Und so viel ist klar, das verriet sie uns im „Krone“-Gespräch, es hat sich vieles in ihrem Leben geändert.