In eine missliche Lage gerieten am Sonntag ein 60-jähriger Tiroler und dessen Sohn (41) im Kaisergebirge: Die beiden kamen aufgrund der Schneelage vom Weg ab und verirrten sich in steiles Gelände. Am späten Nachmittag schlug das Duo schließlich Alarm - es musste mittels Hubschrauber-Tau geborgen werden.