Lediglich ein Brustgeschirr hatte der Rottweiler umgeschnallt, als er mit seinen vier menschlichen Begleitern am Bisamberg spazieren ging und sich einer 52-jährigen Wienerin mit ihrer Schwester (56) und Hund „Moritz“ näherte. Das Frauchen des kleinen Yorkshire Terriers nahm ihren Liebling – wie meistens in solchen Situationen – vorsichtshalber sofort auf den Arm und setzte ihn erst in sicherer Entfernung wieder ab. Doch dann ging es blitzschnell: Der Rottweiler kam plötzlich angerannt, stürzte sich von hinten auf den viel kleineren Vierbeiner und biss zu. Die beiden Frauen versuchten mit aller Kraft, den Rottweiler zurückzuziehen – doch für „Moritz“ war das bereits zu spät. Er verstarb bereits kurze Zeit nach der Attacke.