„Kleiner Engel“ kam am Christtag

Die Geburt seiner Tochter bestätigten die stolzen Eltern auf Instagram. „Chapel Grace Brolin, geboren am 25.12.20 um 18:20 Uhr. Unser kleiner Engel am Weihnachtsabend“, schrieb Brolins Ehefrau auf Instagram zu einem Foto ihres Nachwuchses.