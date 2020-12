Bei Dornauer scheint derzeit jedenfalls das Motto „Frauen an die Macht“ zu lauten: „Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass weibliche Führung in der aktuellen Corona-Krise oftmals die bessere Führung ist, wenn man beispielsweise nach Deutschland oder auch zu Jacinda Ardern nach Neuseeland blickt“, so Tirols oberster Roter, der sich laut eigenen Angaben „durchaus selbstkritisch gegenüber männlicher Führungskultur“ zeigte.