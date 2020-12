Es war ja nicht anders zu erwarten: Kanzler und Gesundheitsminister hatten sich bei der ersten Corona-Impfung in Szene gesetzt. Auch in den Bundesländern waren Politiker als eitle Impf-Statisten vor den TV-Kameras aufgetaucht. Eine seriöse Sache ist so zum Spektakel geworden, der ORF hat es in einer Sondersendung live übertragen.