Der Vorsitzende der 27 EU-Staats- und -Regierungschefs denkt dabei an einen „internationalen Pandemie-Vertrag“. „Das Jahr 2021 bietet die Möglichkeit, eine neue Welt nach Corona aufzubauen“, schreibt Michel in seinem Beitrag. Die oberste Priorität werde sein, das Coronavirus in die Geschichtsbücher zu verbannen. „Die EU hat bereits eine entscheidende Rolle bei der internationalen Mobilisierung zur Finanzierung und bei der Organisation der Impfstoff-Forschung gespielt. „Wir müssen jetzt weiterhin eine Vorreiterrolle übernehmen - insbesondere, um die weltweite Vorbereitung auf künftige Pandemien zu verbessern. Das könnte durch einen internationalen Pandemie-Vertrag erreicht werden", so Michel.