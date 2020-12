Dass man keine Zuschauer vor Ort hat, ist schon fast Routine. Neu ist, dass beispielsweise das Zimmergespann Kraft/Michael Hayböck nun nicht gemeinsam wohnen kann. „Die Abstriche kann jeder sicher machen, wenn man weiß, dafür kann man wettkämpfen und machen, was wir am liebsten tun. Dann ist man halt mal in einem Einzelzimmer und dann sind leider keine Zuschauer da“, so Kraft. Hayböck, der Skiflug-WM-Vierte, sah es genauso. „Ich bin in erster Linie dankbar, dass wir springen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich so wie jetzt die Lage ist.“