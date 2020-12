Geiger war in dieser Woche schon einmal negativ auf das Virus getestet worden. Alle Springer müssen vor der Tournee einen Test absolviert haben. Der 27-Jährige, der vor knapp zwei Wochen einen positiven Corona-Befund erhalten hatte, fühlt sich bereit für den Auftakt mit der Qualifikation am Montag in Oberstdorf. „Ich habe zum Glück keinerlei Symptome entwickelt. Mir ging es sehr gut, von Anfang bis zum Ende der Quarantäne.“