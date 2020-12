Mit dem 0:2 bei Titelfavorit und Leader Bozen ging am Stefanitag für Salzburg auch das letzte Spiel des weihnachtlichen Auswärtstriples in der Eishockeyliga verloren. Daher kann für die Eisbullen heute, Montag, daheim gegen Dornbirn nur ein Sieg zählen. Der vorzeitige Silvesterknaller in Graz: Trainer Mason wurde gefeuert.