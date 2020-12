„Die Produktion wird in vielen Bereichen komplexer und wissensintensiver. Wachsende Vielfalt und kürzere Produktlebenszyklen setzen Hersteller im globalen Wettbewerb immer mehr unter Druck“, sagt Herbert Jodlbauer, der den Studiengang „Smart Production und Management“ der Fachhochschule Oberösterreich am Campus Steyr leitet. Mit Josef Wolfartsberger, der als Professor für „Smart Production“ tätig ist, zieht er im Smart-Factory-Lab in Steyr die Fäden.