Auch zuletzt am Stefanitag lief es für Basketball-Meister Kapfenberg rund - das 72:53 in St. Pölten war der fünfte Sieg in der Superliga in Serie. Seit dem Einstieg von Nationalteamkapitän Thomas Schreiner surfen die Bulls auf der Erfolgswelle - Schreiner feierte am 5. 12. sein Comeback in Kapfenberg, seither gab es in der Liga nur Siege! Am Dienstag wartet eine harte Nagelprobe auf die Truppe von Coach Mike Coffin: Im Heimspiel gegen den BC Vienna kommt’s zum Aufeinandertreffen mit „Überwerfer“ Richaud Pack (US), der zuletzt mit 55 Punkten den Ligarekord egalisierte!