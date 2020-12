Kärnten wartet mit Impfstart

Während in acht Bundesländern die Impfung am Sonntag anlief, wartet man in Kärnten bis zum 5. Jänner: Man wolle an der „symbolischen Erstimpfung nicht teilnehmen“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach indes von einem „historischen Tag“, Gesundheitsminister Anschober von einer „Wende im Kampf gegen die Pandemie“.