Ziemlich schlau ist sich eine Gruppe Jugendlicher vorgekommen, als sie, wie berichet, eine Villa in Wien-Hietzing mietete, um die Beschränkungen des neuerlichen Lockdowns nach Weihnachten zu umgehen. Der Alkohol floss in der Nacht zum Stefanitag in Strömen. Schließlich endete die lautstarke Corona-Party mit einem Einsatz der WEGA ...