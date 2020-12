„Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt zu schaffen. Christian Gross hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann“, sagte Sportchef Jochen Schneider laut Klub-Mitteilung. Der Tabellenletzte hat nach 13 Runden bereits sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. „Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren. Wir brauchen in und um die Mannschaft herum eine positive Grundhaltung, um wieder erfolgreich zu sein“, wurde Gross zitiert.