Die Fremdenpolizei-Experten der Inspektion Tumeltsham kontrollieren vornehmlich die Covid-Bestimmungen und schauen sich auch Pässe und Fahrzeugpapiere genau an, dazu werden die Namen von Verdächtigen durch den Fahndungscomputer gejagt. Und so blieb auch der Ungar (46) hängen, der in einem slowenischen Kleinbus saß und der wegen Vergewaltigung in seiner Heimat zehn Jahre Haft zu verbüßen hätte.