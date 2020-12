Andrang am Semmering führte zu Turbulenzen

Gewaltiger Ansturm hingegen im Osten, etwa am Semmering: Bereits am Christtag war klar, dass das niederösterreichisch-steirische Grenzgebiet in eine Ausnahmesituation gerät. Kilometerlange Autokolonnen, skurrile Volksfeststimmung sowie Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen hielten die Behörden am Wochenende auf Trab.

„Mit diesem Andrang hat niemand gerechnet. Die Rodelwiesen mussten schließlich gesperrt werden und bleiben das wohl auch noch die nächsten Tage“, erklärte ein gestresster Bürgermeister Hermann Doppelreiter.