Schließlich setzte sich bei Experten und Fans Weißhaidinger, der heuer den Diskus 68,63 m weit warf und damit wieder absolute Weltklasse war, knapp vor Peter Herzog durch. Herzog hatte im Oktober in London in 2:10:06 Stunden einen neuen österreichischen Marathon-Rekord aufgestellt. Bei der Wahl durch die Experten hatte Herzog, der in London als Sensations-Zwölfter den Marathon-Rekord von Lemawork Ketema (2:10:44) gelöscht hatte, sogar die Nase vorne, aber beim Voting der Fans war Weißhaidinger vor Andreas Vojta die Nummer 1.