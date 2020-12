Ein „Krone“-Lokalaugenschein am Sonntag in mehreren Skiregionen bestätigte das: Mancherorts – etwa in Flachau und Zauchensee – strömten bis zu 10.000 Skifahrer und Snowboarder auf die Pisten. Vor den Kassen und Liften bildeten sich Schlangen – die coronabedingten Abstandsregeln wurden dabei längst nicht immer eingehalten. „Ich hätte mit viel weniger Leuten gerechnet, bin schon an der Kassa sicher 45 Minuten angestanden“, zeigte sich ein junger Salzburger in Flachau enttäuscht. Der Großteil der Skifahrer hielt sich an die FFP2-Maskenpflicht – wenngleich einige mit gewöhnlichem Mundschutz vor den Liften anstanden.