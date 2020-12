Halbes Jahr ohne Chef

Anders als in Tarrenz ließ man sich in Landeck über ein halbes Jahr Zeit, was allgemein für Verwunderung sorgte. „Wir alle mussten die Situation beruflich und familiär abklären“, begründet Hittler. Er war es, der interimistisch die Amtsgeschäfte führte. Zeitaufwendig, denn der Wien-Pendler bekleidet eine Führungsposition in einem großen Baukonzern. Offensichtlich nicht zu aufwendig, denn er sei bereit, auch „richtiger“ Bürgermeister zu werden. Das sei mit dem Arbeitgeber abgeklärt, den Job aufgeben werde er nicht.