Die Verantwortlichen der 99ers reagierten somit auf die anhaltende Niederlagenserie, gleichzeitig bedankte sich der Klub in seiner Presseaussendung aber auch beim entlassenen Coach für seine akribische Arbeit in den letzten Jahren. Seit der Saison 2016/2017 fungierte Mason als Headcoach und formte aus den Grazern eine Playoff-Mannschaft. So schaffte man in seiner Ära den Grunddurchgangssieg in der Saison 2018/2019, sowie den Einzug in die Champions Hockey League und erstmals ins Halbfinale.