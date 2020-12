„Höchst wirkungsvoll und sicher“

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) unterstrich, dass in dem Haus in Sierning mit durchschnittlich 60 Bewohnern die Impfbereitschaft besonders groß ist. Das Heim war von Covid-19 stark betroffen, in beiden Wellen wie Bezirkshauptfrau Carmen Breitwieser ergänzte. Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK), bezeichnete den 27. Dezember als „möglichen Wendepunkt in der Krise“. Denn der Impfstoff könne „die Pandemie beenden“, da er „höchst wirkungsvoll und sicher“ sei.