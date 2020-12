Putins Tochter nahm an klinischer Studie teil

Putin hatte im August betont, dass eine seiner Töchter an der klinischen Studie des Impfstoffs teilgenommen und sich danach gut gefühlt habe. Er selbst hat seit dem Corona-Ausbruch in Russland hauptsächlich aus der Ferne gearbeitet, Besprechungen per Videolink abgehalten und Reisen eingeschränkt.