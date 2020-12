Nachdem es Prinz Harry und seiner US-amerikanischen Ehefrau Herzogin Meghan im Jänner nicht schnell genug gehen konnte, sich aller Aufgaben für das britische Königshaus zu entledigen und sich in den USA niederzulassen, soll nun doch einiges beim Alten bleiben. Zumindest noch für ein weiteres Jahr. Wie die britische „Sun“ berichtet, hat das Herzogspaar von Sussex, das mit seinem Sohn Archie in Kalifornien lebt, die britische Königin Elizabeth II. um eine Unterredung gebeten. Diese soll Anfang Jänner via Videocall stattfinden. Das Paar will in dem Gespräch eine Verlängerung der vereinbarten Übergangsfrist ihres „Megxit“ genannten Ausstieges aus dem Königshaus erbitten. Diese Übergangsfrist sollte am 31. März 2021 enden.