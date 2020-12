Die Weihnachtsfeiertage nutzten bislang Unbekannte für einen Einbruch in den Elixhausener Bauhof. In der Zeit zwischen 23. und 27. Dezember 2020 brachen bislang unbekannte Täter in einen Gemeindebauhof im Flachgau ein. Die Unbekannten verschafften sich über das Fenster Zutritt in das Innere des Gebäudes. Dort stahlen sie aus der Handkasse einen geringen Bargeldbetrag.