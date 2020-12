Während Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Impfstart gegen das Coronavirus am Sonntag von einem historischen Moment sprach, wetterte die FPÖ, es sei ein „neuer Tiefpunkt“ erreicht worden. Man sah bei den Freiheitlichen die geimpften Risikopatienten in Gefahr gebracht. Die SPÖ appellierte an die Bevölkerung, an der Immunisierung teilzunehmen, die NEOS drängten auf einen klaren Impfplan für „die breite Masse“.