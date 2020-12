Vincent Kriechmayr freut sich über eine gute Strecke, die nicht ganz so eisig ist. „Das macht es aber nicht einfacher.“ Der 29-jährige Oberösterreicher, der bei der WM 2019 in Aare Super-G-Silber geholt hat, lässt aber Zuversicht durchblicken. „Es ist sehr vieles möglich, ich bin hier immer gute Rennen gefahren“, meinte Kriechmayr, auch wenn es für das Podium bisher noch nicht gereicht hat. Er will einen Schritt nach vorne machen und übt Selbstkritik: „Gröden war zum Vergessen, Val d‘Isere ein Griff ins Klo. Jetzt will ich eine Reaktion zeigen.“ Die Fehler seien analysiert, die Rennen abgehakt.