Auch in weiteren Bundesländern wird geimpft. In Salzburg erhält der Arzt des Seniorenwohnhaus Salzburg-Liefering die erste Impfung, weitere Mitarbeiter und Bewohner folgen. In Oberösterreich werden Impfdosen im Bezirks-Alten- und Pflegeheim Sierning an Bewohner und Mitarbeiter verabreicht. Das Wohn- und Pflegeheim in Mieming erhält in Tirol die ersten Corona-Impfdosen, die erste Impfung bekommt eine 95-jährige Bewohnerin verabreicht. In der Steiermark erhält sie ein Pflege- und Wohnheim in Graz. In Niederösterreich werden an zwei Pflegeheime in St. Pölten die ersten Impfdosen geliefert. In Vorarlberg gehen sie an das Pflegeheim in Höchst.