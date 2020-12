Impfstart in Kärnten am 5. Jänner gegen „Showeffekte“

In Kärnten starten die Impfungen im neuen Jahr, am 5. Jänner. Dann sollen Bewohner und Mitarbeiter von vier Pflegeheimen in Spittal, Wolfsberg, Villach und Klagenfurt geimpft werden - natürlich freiwillig. Laut Landeshauptmann Peter Kaiser sei die Entscheidung, in Kärnten noch zu warten, bereits vor einiger Zeit gefallen. Der Grund: So sollen Showeffekte vermieden werden, außerdem gehe es um die Nachhaltigkeit.