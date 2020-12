Große Besorgnis hat die neue Variante des Coronavirus ausgelöst, die ansteckender und sich schneller verbreitet als die bislang bekannte Coronavirus-Variante. Am Sonntag, als auch zum ersten Mal in Österreich Menschen gegen SARS-CoV-2 geimpft wurden, beruhigte Ursula Wiedermann-Schmidt, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Vakzinologie und Vorsitzende der österreichischen Impfkommission. So geht sie davon aus, dass der Impfstoff der Firmen Biontech/Pfizer auch gegen die zuletzt aufgetretene Mutation des Coronavirus wirksam ist.