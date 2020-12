Der US-amerikanische Wrestling-Star Jon Huber ist tot. Der Sportler, der in der WWE als Luke Harper Erfolge feierte und bis zuletzt als Brodie Lee in der AEW kämpfte, starb im Alter von nur 41 Jahren an einer Lungenkrankheit - aber nicht an Corona, wie seine Ehefrau Amanda bei Instagram bekannt gab. Huber war „nach einem langen Kampf mit einem Lungenleiden“ umgeben von seinen Liebsten verstorben, so die Mutter seiner zwei Kinder.