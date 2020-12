Ein mysteriöser Verkehrsunfall beschäftigt derzeit die Polizei im Tiroler Zirl: Am Sonntag in den frühen Morgenstunden entdeckte ein Pkw-Lenker ein umgekipptes Auto im Straßengraben. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Eine Suchaktion wurde in die Wege geleitet...