Weitreichende Folgen hat das Verhalten einer Gruppe Jugendlicher in der Wiener Innenstadt gehabt. Das Quartett hatte am Samstagabend einen Großeinsatz der Polizei samt WEGA-Unterstützung ausgelöst, als es am Albertinaplatz mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantierte und diese mehrfach repetierte. Die Aktion kommt den Jugendlichen nun teuer zu stehen.