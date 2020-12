Auch 2020 klingt der Alpinski-Weltcup der Damen mit den üblichen zwei Technikrennen in Österreich aus. Diesmal ist im Wechsel mit Lienz wieder der Semmering an der Reihe. Ab 10 Uhr steigt heute der Riesentorlauf. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei. Am Dienstag folgt dann am „Zauberberg“ der Slalom.