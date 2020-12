Am Sonntag haben die ersten Menschen in Österreich an der MedUni Wien die Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte bei der anschließenden Pressekonferenz: „Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen.“ Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist überzeugt, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung die Chance nutzen werde, sich impfen zu lassen. Den Impfdosenanteil des Pfizer-Vakzins könne man bis zum Sommer auf vier Millionen Dosen erhöhen.