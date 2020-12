Gegen eine Steinmauer gedonnert ist eine Pkw-Lenkerin auf der Gmündner Straße B99 in Spittal an der Drau - weil sie nicht angeschnallt war, wurde sie dabei auf den Beifahrersitz geschleudert und verletzt. Ein nachfolgender Autolenker leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.