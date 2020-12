Jakob Pöltl hat am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit den San Antonio Spurs ein 119:114 gegen seinen Ex-Club Toronto Raptors gefeiert. Der 25-jährige Center aus Wien steuerte vier Punkte, sieben Rebounds und fünf Assists in 18:47 Minuten auf dem Parkett bei. Die Texaner fixierten den zweiten Saisonsieg mit einem 9:0-Run in den letzten 67 Sekunden der Partie.