Um 20.45 Uhr läutete das Telefon bei der Landesalarm- und Warnzentrale - ein Brandgeschehen im Bereich der Saualpe in der Gemeinde Wolfsberg wurde gemeldet. Sofort rückten mehrere Feuerwehren aus, die genaue Örtlichkeit des Brandes war zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht klar. Ortskundige Einwohner brachten bald in Erfahrung, dass die „Rami Hütte“ in Vollbrand stand. Dabei handelt es sich um eine Almhütte auf rund 1700 Metern Seehöhe - die Hütte auf der Ramialm beim Ladinger Graben wird an Privatpersonen vermietet.