Schlimmer war für ihn da schon die Ungewissheit während der Isolierung gewesen. „Du beobachtest dich und stellst dir alle möglichen Krankheitssymptome vor, auch die, die du gar nicht hast. Du leidest an dem, was du spürst und an dem, was du denkst zu spüren. An einem gewissen Punkt fing ich an mit der Wohnung zu sprechen und ich gab den Wänden Namen“, sagte er.