Jetzt gegen Schweden

In der Nacht von Montag auf Dienstag (29.12., 0.00 Uhr MEZ/live ORF Sport +) wird es für Kapitän Marco Rossi und Co. wohl nicht leichter. Schweden deklassierte am Samstag Tschechien mit 7:1 und ist damit seit 53 Spielen bzw. 14 Jahren in der Gruppenphase von U20-Weltmeisterschaften ungeschlagen. Die Skandinavier werden von den drei Top-8-Picks Phillip Broberg (Nr. 8/2019), Lucas Raymond (Nr. 4/2020) und Alexander Holtz (Nr. 7/2020) angeführt. „Wir sind keine Zauberer. Es wird gegen Schweden und Russland genauso sein, dass der Gegner zwei Klassen besser ist“, gibt sich Bader keinen Illusionen hin.