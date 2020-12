Der Tabellenletzte aus Linz und der Vorletzte aus Villach haben am zweiten Weihnachtsfeiertag Auswärtssiege in der ICE Hockey League gefeiert! Die Black Wings gewannen beim Debüt von Neo-Trainer Dan Ceman bei den Vienna Capitals mit 2:1, der VSV siegte bei den Graz99ers mit 3:1. Im Fernduell um Platz eins mit HCB Südtirol legte Fehervar mit einem 4:2 gegen die Bratislava Capitals, dem achten Sieg in Folge, vor.