Die Ausgangslage war klar: Mit einem Heimsieg am Stefanitag gegen Klosterneuburg kann der UBSC Graz die Tabellenführung übernehmen. Bereits zur Pause sah es aber nicht so aus, als ob dieser Fall auch eintreten würde. Denn die Gäste führten im Grazer Sportpark komfortabel mit 56:44. Der UBSC warf aber nicht die Flinte ins Korn, kämpfte sich im dritten Viertel Punkt um Punkt heran - zwischenzeitlich waren es nur noch fünf. Danach zogen die Gäste jedoch wieder davon. Deshalb forderte Graz-Trainer Ervin Dragsic in einer Auszeit lautstark Konzentration von seinen Burschen ein.