Ohne Erleuchtung. Am Heiligen Abend feierten wir die Geburt Jesu - am Stefanitag missbrauchten Querköpfe Jesus für ihren Wahn. Denn da zogen in Graz mehr als 1000 Zeitgenossen in einer nicht angemeldeten Demo mit Trillerpfeifen und Jesus-Plakaten auf den Grazer Hauptplatz, um gegen eine Corona-Impfpflicht zu demonstrieren. In fehlerhaftem Deutsch forderten sie „Keine Testung - keine Impflicht. Gegen die neuen Massnahmen!“ Nicht weiter überraschend, dass Abstände kaum eingehalten wurden und Masken Mangelware blieben. Für Erleuchtung ist es bei diesen Menschen wohl schon zu spät …