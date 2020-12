Das Spitzenspiel der englischen Premier League zu Weihnachten ist ohne Sieger beendet worden! Rekordmeister Manchester United kam in der Boxing-Day-Runde am Samstag trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 bei Leicester City hinaus - und blieb mit 27 Punkten vorerst Dritter hinter dem Meister von 2016 (28). Meister und Tabellenführer Liverpool ist erst am Sonntag im Einsatz.