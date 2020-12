Auch die Wunschbäume in den Fressnapf-Filialen in Klagenfurt und St. Veit, bei Kölle Zoo und in der Futterscheune wurden gestürmt. So können sich auch die herrenlosen Vierbeiner im Tierheim Garten Eden und vom Tierschutz Aktiv in Klagenfurt über wertvolle Geschenke freuen. Von Hundebetten, Spielzeug, Katzenhöhlen, Kratzmöbel, Einstreu über jede Menge Futter und Leckerlis ist alles dabei.